Хто допоміг тернополянці повернути 22 тисячі гривень за бракований диван

До Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області зі скаргою звернулася тернополянка, яка скаржилася на те, що придбала розкладний диван-ліжко, який має виробничий брак, а саме: з м’якої частини вилазять пружини. Такий дефект не дозволяє використовувати товар за прямим його призначенням, тобто на ньому не комфортно спати.

Спеціалісти Управління допомогли споживачу у написанні до суб’єкта господарювання письмової заяви із вимогами про проведення гарантійного ремонту, що передбачено статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

Так, відповідно до вищезазначеної статті Закону, у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.

Підприємець забрав диван за власний кошт, як передбачено законодавством, та провів гарантійний ремонт. Проте, через певний період, недолік проявився знову, нові пружини повилазили на тому ж місці.

Спеціалісти Управління захисту споживачів допомогли тернополянці скласти повторну заяву до суб’єкта господарювання із вимогою про визнання в товарі істотного недоліку.

Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Суб’єкт господарювання відправив диван до виробника для встановлення причини втрати якості, який в свою чергу підтвердив наявність в товарі істотного недоліку. Таким чином, після втручання спеціалістів Управління захисту споживачів, підприємець повернув споживачу кошти сплачені за товар, а саме 22 000 грн.

У разі порушення прав споживача у сфері торгівлі чи надання послуг, радимо звертатись до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20, (0352) 52-10-10 або безпосередньо до Управління захисту споживачів (м.Тернопіль, б-р. Т.Шевченка, 11, (0352) 52-83-71, або до консультаційних центрів з питань захисту прав споживачів при районних та міському управлінні Головного управління у відповідному районі.