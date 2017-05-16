Хто винен у страшній аварії на Тернопільщині зясовуватимуть слідчі

На перехресті вулиць Руська-Замкова-Шашкевича зіткнулися автомобіль швидкої допомоги та Mercedes-Benz. Бригада швидкої їхала на виклик в напрямку мікрорайону “Дружба”.

Слідчі опрацьовують різні версії того, що сталося, опитують очевидців ДТП, перевіряють відео з камер спостереження. Водій іномарки стверджує, що жодних звукових сигналів не було, а от кермувальник швидкої переконує, що вмикав усі необхідні попереджувальні сигнали.

На службовому авто були увімкнені проблискові маячки – це видно з відео, яке зафіксували камери. Зіткнення відбулося на самому перехресті, оскільки кермувальник легкового авто не чув звуку сирен і не пропустив швидку, рухаючись своєю смугою на зелене світло.