Принадливий Тернопіль. Ідеальне місце для відпочинку

Один із пейзажних куточків нашого міста — «Парк здоров’я», який розташований на «Дружбі». Це наймолодший парк Тернополя, відкрили його два роки тому в межах ландшафтного парку «Загребелля». Саме тут я часто проводжу своє дозвілля, гуляючи з дитиною у його затишній атмосфері.

Місце для території «Парку здоров’я» було обрано спеціально неподалік вулиць Бережанська та Третьої міської лікарні, щоб тернополяни і пацієнти могли там гуляти. Парк дуже комфортний для відпочинку. Це хороше місце для зустрічей та спілкування і навіть медитацій. Парк облаштований зеленими алеями та велодоріжками. Вхід обрамлює дерев’яна арка. Також тут є дитячий майданчик і спортивна зона з тренажерами, розташована територія для барбекю зі столами та мангалами.

Перше, що відчуваєш, коли заходиш у парк, це чисте повітря. У парку ростуть дерева, яких не має жоден інший парк в Тернополі, а нещодавно тут висадили алею червоних дубів.

У будь-яку пору року можна помилуватися чудовими пейзажами та красою природи. Проте, як на мене, особливо чарівно у «Парку здоров’я» саме зараз, навесні, коли цвітуть дерева і все навколо буяє. Дуже цікаво спостерігати за жителями цього парку, зокрема птахами (тут живуть не лише голуби, ворони та горобці) та білками (яких тут чимало).

Вдень тут важко знайти вільну лавочку. Багато молодих мам гуляють із дітками та насолоджуються природою. До того ж, парк розташований на горбистій місцевості, тому це ідеальне безпечне місце для катання на скейтбордах та роликах для дітей. А взимку тут можна чудово провести час, катаючись на санчатах та лижах.

Вечорами парк добре освітлюється. Тож закохані сміливо можуть призначати тут побачення. А любителі фотографувати або фотографуватись мають шанс «зловити» красиві краєвиди.

Парк щодня прибирають комунальні служби, але мені дуже хотілося б, щоб тернополяни більше дбали про чистоту парку та відпочивали культурно. Оскільки, інколи, на території для барбекю можна натрапити на сліди відпочинку гостей парку.

Також хочеться, щоб міська влада не зупинилася на облаштуванні благоустрою парку та продовжила розчищати навколишню територію парку від чагарників і збільшила територію парку, проклавши нові доріжки та встановивши нові зони для відпочинку.

Ірина Драч.