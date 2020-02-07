У Тернополі з бронзи зведуть пам’ятник Святій Покрові

На території музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини (колишня школа мистецтв) спорудять пам’ятник «Свята Покрова – опікунка українського війська». Монумент виготовлять із бронзи і вартуватиме він близько 60 тисяч доларів. Практично всі кошти на його спорудження нададуть меценати з діаспори.

На минулому тижні в Тернополі відбулася зустріч представників української діаспори із керівництвом Тернопільської обласної ради на чолі з її головою Віктором Овчаруком. Канадську сторону представляли генеральний директор видавництва «Літопис УПА» Богдан Столяр, його заступник Ігор Гомзяк, а також Роман Кулик, котрий є адміністратором видавництва «Літопис УПА» і представником фундатора зі спорудження пам’ятника «Свята Покрова».

– На даний час створено оргкомітет зі спорудження пам’ятника, перше засідання якого заплановано на 7 лютого. На ньому власне буде розписано покрокові роботи з будівництва монумента із вказанням конкретних осіб, хто які бере на себе функціональні обов’язки. А на Стрітення, 15 лютого, перед входом до музею буде закладено камінь, який символізуватиме початок робіт. Відкриття ж пам’ятника плануємо на День незалежності, 24 серпня, – розповів виконуючий обов’язки директора Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь.

Облаштування території та закладання фундаменту буде здійснено за кошти місцевого бюджету, а виготовлення самого монумента профінансують меценати.

– Фундатором спорудження пам’ятника, згідно з заповітом, є уродженець Тернопільщини Степан Шпак – колишній громадський діяч і член видавничого комітету «Літопис УПА» в Канаді. Ще за його життя було виготовлено макет пам’ятника. Монумент буде незвичний. Центральною його фігурою стане Матір Божа, яка лицем дивиться і на схід, і на захід. З однієї сторони пам’ятника буде надпис «Бог і Україна», з іншої – «Свята Покрова – опікунка українського війська». Весь пам’ятник виготовлять із бронзи, він матиме висоту до 3-х метрів. Проєкт розробляє львівський архітектор Юрій Гуралевич. Орієнтовна вартість самого пам’ятника, яку беруть на себе наші друзі з Канади, 60 тисяч американських доларів, – каже Євген Васильович.

За час, поки у Львові на місцевому ливарному заводі виготовлятиметься пам’ятник, у Тернополі на території музею національно-визвольної боротьби (вулиця Медова, 5) зроблять благоустрій місця під монумент, видозмінять фасад самого будинку музею, а також під виставочні зали перебудують перший поверх. Зокрема, у них планується показ експозицій Революції гідності, російсько-української війни та українських військових формувань XX-XXI століть.

Місце під майбутній пам’ятник, як виявилось, вибрано не випадково.

– По-перше, він знаходитиметься на території музею національно-визвольної боротьби. А з історії ми знаємо, що Покрова завжди була опікункою українського козацтва та УПА. До того ж саме на Покрову ми відзначаємо День захисника України.

По-друге, поряд знаходиться пам’ятник Героям Небесної сотні та краєзнавчий музей. І гості, які приїжджатимуть до Тернополя, зможуть, проходячи до ста метрів, відвідати кілька цікавих об’єктів у Файному місті, адже всі вони розміщені компактно поблизу один одного, – мовить пан Євген.

Біографія фундатора пам’ятника Степан Шпак народився 17 березня 1923 року в селянській родині в селі Вербятин Бучацького повіту на Тернопільщині. Освіту здобув у рідному селі, а потім у Бариші. Закінчив торгівельну школу в Бучачі. Академічний ступінь бакалавра і магістра бібліотечних наук здобув в університеті Вейн Стейт у Детройті (штат Мічиган, США). Опісля працював бібліотекарем в університеті МакМастер у м. Гамільтон (провінція Онтаріо, Канада). Тоді ж став співпрацівником «Літопису УПА». Допомагав опрацьовувати каталог колекції Петра Потічного про підпільну і протипідпільну боротьбу в Україні. В громадському секторі працював у Конгресі українців Канади, братстві українців-католиків і в молодіжній організації «Пласт». Брав участь у конгресах СКВУ та різних наукових конференціях.

Що цікаво, на спорудження пам’ятника претендував і Львів, однак Тернопіль у цій заочній боротьбі переміг.

– Мої аргументи були сильніші! Займаючись популяризацією української символіки національно-визвольної боротьби, понад 20 років співпрацюю з «Літописом УПА», розповсюджував ці унікальні книги. Брав активну участь у заходах до 75-ї річниці створення УПА та Третього надзвичайного великого збору в Золотій Слободі (Козівський район). Плюс був і в тому, що я став директором музею національно-визвольної боротьби. Маючи особисті контакти, навіть дружні та побратимські відносини із представниками діаспори, а також той факт, що меценат – усе-таки наш земляк, вдалося переконати діаспорян спорудити пам’ятник саме в Тернополі, – відзначив Євген Філь.

Запитали ми Євгена Васильовича, а чи не боїться вандалів, адже люди у нас різні і декого, напевно, зацікавить бронзовий монумент.

– Пам’ятник буде з підсвіткою, відповідно цілу ніч освічуватиметься. До того ж у нашому музеї працюють люди, які пройшли російсько-українську війну, тому не радив би нікому завдавати шкоди майбутньому пам’ятнику. До слова, скажу, що в музеї будуть представлені експонати, які мають відношення до зброї, тому приміщення ще й знаходитиметься під цілодобовою охороною, – підсумував наш співрозмовник.

Віталій Попович



