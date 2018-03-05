Ірина Новосільська з Чорткова братиме участь у Всеукраїнській олімпіаді з української мови

На базі Кременецького медичного училища ім. А. Річинського відбувся ІІ (обласний) етап VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Тернопільської області.

Студентка ІІ курсу спеціальності «Фармація» Чортківського державного медичного коледжу Ірина Новосільська здобула перемогу. Майбутні медики щороку гідно представляють навчальний заклад на мовно-літературних конкурсах та олімпіадах, адже неодноразово ставали переможцями півфінального та фінального етапів.

«Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців – мета щоденної праці колективу нашого закладу, – стверджує директор медичного коледжу, Заслужений лікар України, депутат обласної ради Любомир Білик. – Від того, як виховаємо молодь, як навчимо, який дамо поштовх до життя, розвитку таланту, залежить наше майбутнє. Безперечно, ми щиро радіємо успіхам наших студентів, бо саме успіхи додають впевненості у завтрашньому дні і є запорукою майбуття України». Викладач української мови та літератури Олександра Петрушенко, з якою Ірина йшла до перемоги, переконана, що там, де є щоденна праця і бажання нових висот, неодмінно буде результат.

Ірина Новосільська представлятиме вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації Тернопільської області в Кривому Розі, де з 28 по 30 березня триватиме ІІІ (підсумковий) етап VІІІ Всеукраїнської олімпіади.

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