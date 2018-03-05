Тернопільський виш отримав грант від Посольства Чехії в Україні

Як повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, науковці цього вишу виграли грант, оголошений Посольством Чеської Республіки в Україні з метою реалізації проекту «Розробка ранніх підходів фізичної реабілітації у хворих з ускладненими переломами верхніх та нижніх кінцівок».

Його впровадження передбачає закупівлю фізіотерапевтичної апаратури, яка буде використовуватися у навчальному процесі кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання, а також для надання допомоги пацієнтам, котрі потребують відновного лікування. Оволодівши новими методами реабілітації з застосуванням сучасних приладів, студенти матимуть змогу використовувати набуті знання та практичні навички після завершення навчання уже безпосередньо на своїх робочих місцях – у лікарнях та реабілітаційних центрах.