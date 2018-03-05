Новини Тернополя 

В гостях у тернопільських старшокласників побували студенти з Китаю та Туреччини

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В гостях у старшокласників Тернопільського навчально-виховного комплексу “Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука”побували студенти з Китаю та Туреччини, які представили себе як команда GAGA (за першими буквами їхніх імен).

Учні  з 7 по 11 клас провели неймовірний час, знайомлячись з культурою  цих країн та безпосередньо із самими представниками. Культурне розмаїття  та екологічні проблеми розглядались на заняттях. Діти спілкувалися з новими друзями англійською мовою, ділилися враженнями, обмінювалися ідеями щодо вирішення важливих проблем у наших країнах.

Ліцеїсти з 11-ЛФ (вчителі англійської мови Купецька О. П., Кашуба Н. Б.) допомогли зануритись в українську культуру та  підготували для стажерів факти про Україну, продемонстрували національний одяг, музичні інструменти, познайомили з української піснею та музикою.

Гості змогли навіть «станцювати» гопака! Цікавими були і народні ігри,  які провели учні.  Все завершилося смакуванням  солодкої  випічки, вареників, дерунів та узвару.

На завершення гості написали «Ми вас любимо!» турецькою та китайською мовами.

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