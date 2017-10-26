Кандидат на тернопільського ректора йде знайомитися із студентами

У понеділок перший кандидат на посаду ректора Тернопільського національного педагогічного університету Богдан Буяк представить студентам свою передвиборчу програму.

Богдан Буяк — доктор філософських наук, професором, проректором з наукової роботи та міжнародного співробітництва. У 2015 році балотувався у депутати Тернопільської міської ради від політичної партії «Самопоміч», але мандата так і не отримав.

Діючий ректор педагогічного вишу, 70-річний Володимир Кравець вирішив скласти повноваження керівника навчального закладу, яким він управляв незмінно починаючи з 1990 року.