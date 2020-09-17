Карантинні зони внесли зміни у графік руху приміських поїздів

Зважаючи на епідемічну ситуацію в окремих містах та районах Тернопільської і сусідніх областей, зазнав тимчасових змін розклад руху деяких приміських поїздів.

Як повідомили у пресслужбі Львівської залізниці, починаючи з 14 вересня, поїзди сполученням Львів – Тернопіль – Львів зупинятимуться лише для висадки пасажирів у Підбірцях, пл. 1460 км, Борщовичах та Залугах. Поїзд сполученням Тернопіль – Підволочиськ – Тернопіль робитиме технічну зупинку для висадки пасажирів на ст. Ангелівка та Стриївка.

Починаючи з 13 вересня, тимчасово не курсує поїзд Тернопіль – Ланівці, а з 14 вересня – Ланівці – Тернопіль.