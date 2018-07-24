Відкритий кінотеатр у Шумському парку зібрав перших глядачів

21 липня в Шумському міському парку відбувся перший кінопоказ під відкритим небом, який організувала громадська організація «Ініціативна Шумщина» за підтримки ГО «Західноукраїнський ресурсний центр» (регіональний партнер програми DOBRE в Тернопільській області) та Шумської міської ради в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

У суботній вечір до уваги глядачів представили комедію «Удача Лохана», кінопоказ якої став офіційно можливим завдяки співпраці ГО «Ініціативна Шумщина» із проектом «Артхаус Клуб».

Ця подія зібрала у міському парку до сотні глядачів різного віку та з різних населених пунктів Шумської об’єднаної територіальної громади.

Перегляд кінофільму під відкритим небом був безкоштовним. Організатори заходу лише просили глядачів приходити із своїми покривалами або пледами.

Якщо погодні умови будуть дозволяти, то наступний кінопоказ під відкритим небом у Шумському міському парку відбудеться 4 серпня.