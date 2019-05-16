Картини Олесі Гудими відображають українську національну ідентичність, – Посол Болгарії в Угорщині Уляна Богданска

15 травня в Будапешті український дипломат. В. о. Представника України при Європейському Союзі, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп разом з Послом Болгарії в Угорщині Уляною Богданскою в її резиденції відкрили виставку робіт української художниці Олесі Гудими, спільно організованої Посольствами України та Болгарії в Угорщині.

Вітаючи присутніх на заході, Посол Болгарії наголосила, що цей захід – знак солідарності і підтримки України.

Зі свого боку, розповідаючи про художницю Олесю Гудиму, відзначила, що представлені на виставці картини надзвичайно глибоко відображають українську національну ідентичність, але водночас і містять у собі глибинні слов’янські корені, які поєднують також Україну з Болгарією.

Також під час відкриття виставки учасники заходу приєдналися до відзначення Днів вишиванки в Угорщині та провели флеш-моб на фоні виставки.

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