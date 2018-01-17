Які дівчатка з Тернополя стали одними з найкращих у Дніпрі?
Спортсмени комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 м.Тернополя 2004-2007 р. н. взяли участь у Відкритому кубку м.Дніпра з плавання. 21-23 грудня, серед більш ніж 500 учасників із 17 міст, визначали кращих плавців.
Команду КДЮСШ№1 на змаганнях представляли 12 спортсменів, вихованці тренерів Світлани Мазур та Катерини Антонишин.
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У підсумку змагань:
– Протоковська Діана посіла 1 місце на дистанції 100 м на спині та 2 місця на дистанціях 200 м комплексне плавання та 50 м на спині.
– Івасів Анжеліка посіла 3 місце на дистанції 50 м батерфляй.
– Хруник Ангеліна виборола 3 місце у “битві стайєрів” на дистанції 800 м вільним стилем.
Вітаємо переможців та призерів змагань!
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Турнір “Кубок Дніпра” серед юнаків (21-23 грудня 2017 р. м.Дніпро). Результати тернопільських спортсменів КДЮСШ№1 (згідно витягу з протоколу):
Естафета 4×50 м вільний стиль змішана – група 4 (дів. 2007 р.н., юн. 2006 р.н.)
№ 5. КДЮСШ-1 Тернопіль 2:21.51 602
Івасів Анжеліка, Хруник Ангеліна, Гусак Владислав, Табачинський Віктор
100 м
100 м на спині – дівчата 2006 р.н.
№ 1 ПРОТОКОВСЬКА Діана-Марія 12-3 06 II Тернопіль КДЮСШ-1 1:20.50 II 376 Мазур С.
100 м на спині – юнаки 2006 р.н. та молодші
№ 11 ВЛАСЕНКО Іван 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 1:31.40 I юн 182
100 м на спині – юнаки 2004 р.н.
№ 4 САЛЕГ Адбурахман 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 1:13.70 II 348 Антонишин К.
100 м вільний стиль – дівчата 2007 р.н. та молодші
№ 4 ХРУНИК Ангеліна 12-4 07 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:19.47 III 281
Антонишин К.
№ 9 ІВАСІВ Анжеліка 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 1:25.83 I юн 223
100 м вільний стиль – дівчата 2005 р.н.
№ 14 БЕДИК Анастасія 12-2 05 II Тернопіль КДЮСШ-1 1:14.16 II 345
100 м вільний стиль – юнаки 2006 р.н. та молодші
№ 30 САЛЕГ Абдулазіз 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:19.74 I юн 203
100 м вільний стиль – юнаки 2004 р.н.
№ 14 ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Михайло 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 1:05.88 II 361
№ 19 МАЦІЄВСЬКИЙ Владислав 12-2 04 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:09.44 III 308
200 м
200 м комплексне плавання – дівчата 2006 р.н.
№ 2. ПРОТОКОВСЬКА Діана-Марія 12-3 06 II Тернопіль КДЮСШ-1 3:02.18 II 331
Мазур С.
200 м комплексне плавання – юнаки 2006 р.н. та молодші
№ 11. ГУСАК Владислав 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 3:15.40 I юн 198
200 м комплексне плавання – юнаки 2004 р.н.
№ 5. САЛЕГ Адбурахман 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 2:46.59 II 320
Антонишин К.
50 м
50 м батерфляй – дівчата 2007 р.н. та молодші
№ 3. ІВАСІВ Анжеліка 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 45.95 I юн 150
Антонишин К.
50 м батерфляй – юнаки 2006 р.н. та молодші
№ 13 ТАБАЧИНСЬКИЙ Віктор 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 37.53 I юн 213
№ 36 ВЛАСЕНКО Іван 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 44.89 II юн 124
50 м батерфляй – юнаки 2004 р.н.
№ 23 МАЦІЄВСЬКИЙ Владислав 12-2 04 III Тернопіль КДЮСШ-1 35.67 III 248
50 м брас – дівчата 2006 р . н .
№ 7 ВИШНЬОВСЬКА Анастасія 12 – 3 06 III Тернопіль КДЮСШ – 1 46.36 III 257
50 м брас – юнаки 2006 р . н. та молодші
№ 14 ГУСАК Владислав 12 – 4 06 III Тернопіль КДЮСШ – 1 44.13 I юн 214
50 м брас – юнаки 2004 р.н.
№ 19 ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Михайло 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 41.80 III 252
800 м
800 м вільний стиль – дівчата 2007 р.н. та молодші
№ 3 ХРУНИК Ангеліна 12-4 07 III Тернопіль КДЮСШ-1 13:21.06 III 221
Антонишин К.
800 м вільний стиль – юнаки 2006 р.н. та молодші
№ 11 ТАБАЧИНСЬКИЙ Віктор 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 11:36.97 III 272
№ 15 САЛЕГ Абдулазіз 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 13:21.59 179
БИТВА СТАЄРІВ
100 м
100 м батерфляй – юнаки 2006 р.н. та молодші
№ 8 ТАБАЧИНСЬКИЙ Віктор 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:23.82 I юн 209
100 м брас – дівчата 2006 р.н.
№ 9 ВИШНЬОВСЬКА Анастасія 12-3 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:41.94 III 251
100 м брас – дівчата 2005 р.н.
№ 6 БЕДИК Анастасія 12-2 05 II Тернопіль КДЮСШ-1 1:38.68 III 277 Мазур С.
100 м брас – юнаки 2006 р.н. та молодші
№ 15 ГУСАК Владислав 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:36.92 I юн 204
50 м
50 м на спині – дівчата 2006 р.н.
№ 2 ПРОТОКОВСЬКА Діана-Марія 12-3 06 II Тернопіль КДЮСШ-1 38.36 II 351 Мазур С.
50 м на спині – юнаки 2006 р.н. та молодші
№ 21 ВЛАСЕНКО Іван 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 43.06 I юн 174
50 м на спині – юнаки 2004 р.н.
№ 5 САЛЕГ Адбурахман 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 33.68 II 363 Антонишин К.
50 м вільний стиль – дівчата 2007 р.н. та молодші
№ 7 ХРУНИК Ангеліна 12-4 07 III Тернопіль КДЮСШ-1 36.44 III 276
№ 12 ІВАСІВ Анжеліка 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 37.66 III 250
50 м вільний стиль – дівчата 2006 р.н.
№ 18 ВИШНЬОВСЬКА Анастасія 12-3 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 37.41 III 255
50 м вільний стиль – дівчата 2005 р.н.
№ 14 БЕДИК Анастасія 12-2 05 II Тернопіль КДЮСШ-1 33.35 II 360
50 м вільний стиль – юнаки 2006 р.н. та молодші
№ 22 САЛЕГ Абдулазіз 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 34.43 III 224
50 м вільний стиль – юнаки 2004 р.н.
№ 12 МАЦІЄВСЬКИЙ Владислав 12-2 04 III Тернопіль КДЮСШ-1 29.53 II 355
№ 13 ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Михайло 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 29.68 II 349
Естафета 4×50 м комбінована змішана – група 4 (дів. 2007 р.н., юн. 2006 р.н.)
№ п/п 5. КДЮСШ-1 12-4 06 Тернопіль 2:42.33 592
Івасів Анжеліка, Гусак Владислав, Табачинський Віктор, Хруник Ангеліна
ДВОБОРСТВО
ДВОБОРСТВО – дівчата 2007 р.н. та молодші
№ 10 ХРУНИК Ангеліна 07 III Тернопіль КДЮСШ-1 557
№ 19 ІВАСІВ Анжеліка 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 473
ДВОБОРСТВО – дівчата 2006 р.н.
№ 10 ПРОТОКОВСЬКА Діана-Марія 06 II Тернопіль КДЮСШ-1 727
№ 28 ВИШНЬОВСЬКА Анастасія 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 512
ДВОБОРСТВО – дівчата 2005 р.н.
№ 21 БЕДИК Анастасія 05 II Тернопіль КДЮСШ-1 705
ДВОБОРСТВО – юнаки 2006 р.н. та молодші
№ 36 ТАБАЧИНСЬКИЙ Віктор 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 485
№ 53 САЛЕГ Абдулазіз 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 427
№ 56 ГУСАК Владислав 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 418
№ 78 ВЛАСЕНКО Іван 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 356 2:14.46
ДВОБОРСТВО – юнаки 2004 р.н.
№ 26 САЛЕГ Адбурахман 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 711
№ 27 ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Михайло 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 710
№ 37 МАЦІЄВСЬКИЙ Владислав 04 III Тернопіль КДЮСШ-1 663 1:38.97
КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ
Група 2 (дів. 2005 р.н., юн. 2004 р.н.)
№ 10 КДЮСШ-1 12-2 Тернопіль 2789
Веселовський Михайло, Мацієвський Владислав, Салег Адбурахман,
Бедик Анастасія
Група 3 (дів. 2006 р.н., юн. 2005 р.н.)
№ 17 КДЮСШ-1 12-3 Тернопіль 1239
Вишньовська Анастасія, Протоковська Діана-Марія
Група 4 (дів. 2007 р.н., юн. 2006 р.н.)
№ 6 КДЮСШ-1 12-4 Тернопіль 3554
Гусак Владислав, Салег Абдулазіз, Івасів Анжеліка, Табачинський Віктор, Власенко Іван, Хруник Ангеліна
Головний суддя змагань, суддя національної категорії В. П. Лашко
Головний секретар змагань, суддя І-ї категорії Д. А. Фенога