Які дівчатка з Тернополя стали одними з найкращих у Дніпрі?

Спортсмени комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 м.Тернополя 2004-2007 р. н. взяли участь у Відкритому кубку м.Дніпра з плавання. 21-23 грудня, серед більш ніж 500 учасників із 17 міст, визначали кращих плавців.

Команду КДЮСШ№1 на змаганнях представляли 12 спортсменів, вихованці тренерів Світлани Мазур та Катерини Антонишин.

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У підсумку змагань:

– Протоковська Діана посіла 1 місце на дистанції 100 м на спині та 2 місця на дистанціях 200 м комплексне плавання та 50 м на спині.

– Івасів Анжеліка посіла 3 місце на дистанції 50 м батерфляй.

– Хруник Ангеліна виборола 3 місце у “битві стайєрів” на дистанції 800 м вільним стилем.

Вітаємо переможців та призерів змагань!

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Турнір “Кубок Дніпра” серед юнаків (21-23 грудня 2017 р. м.Дніпро). Результати тернопільських спортсменів КДЮСШ№1 (згідно витягу з протоколу):

Естафета 4×50 м вільний стиль змішана – група 4 (дів. 2007 р.н., юн. 2006 р.н.)

№ 5. КДЮСШ-1 Тернопіль 2:21.51 602

Івасів Анжеліка, Хруник Ангеліна, Гусак Владислав, Табачинський Віктор

100 м

100 м на спині – дівчата 2006 р.н.

№ 1 ПРОТОКОВСЬКА Діана-Марія 12-3 06 II Тернопіль КДЮСШ-1 1:20.50 II 376 Мазур С.

100 м на спині – юнаки 2006 р.н. та молодші

№ 11 ВЛАСЕНКО Іван 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 1:31.40 I юн 182

100 м на спині – юнаки 2004 р.н.

№ 4 САЛЕГ Адбурахман 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 1:13.70 II 348 Антонишин К.

100 м вільний стиль – дівчата 2007 р.н. та молодші

№ 4 ХРУНИК Ангеліна 12-4 07 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:19.47 III 281

Антонишин К.

№ 9 ІВАСІВ Анжеліка 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 1:25.83 I юн 223

100 м вільний стиль – дівчата 2005 р.н.

№ 14 БЕДИК Анастасія 12-2 05 II Тернопіль КДЮСШ-1 1:14.16 II 345

100 м вільний стиль – юнаки 2006 р.н. та молодші

№ 30 САЛЕГ Абдулазіз 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:19.74 I юн 203

100 м вільний стиль – юнаки 2004 р.н.

№ 14 ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Михайло 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 1:05.88 II 361

№ 19 МАЦІЄВСЬКИЙ Владислав 12-2 04 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:09.44 III 308

200 м

200 м комплексне плавання – дівчата 2006 р.н.

№ 2. ПРОТОКОВСЬКА Діана-Марія 12-3 06 II Тернопіль КДЮСШ-1 3:02.18 II 331

Мазур С.

200 м комплексне плавання – юнаки 2006 р.н. та молодші

№ 11. ГУСАК Владислав 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 3:15.40 I юн 198

200 м комплексне плавання – юнаки 2004 р.н.

№ 5. САЛЕГ Адбурахман 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 2:46.59 II 320

Антонишин К.

50 м

50 м батерфляй – дівчата 2007 р.н. та молодші

№ 3. ІВАСІВ Анжеліка 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 45.95 I юн 150

Антонишин К.

50 м батерфляй – юнаки 2006 р.н. та молодші

№ 13 ТАБАЧИНСЬКИЙ Віктор 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 37.53 I юн 213

№ 36 ВЛАСЕНКО Іван 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 44.89 II юн 124

50 м батерфляй – юнаки 2004 р.н.

№ 23 МАЦІЄВСЬКИЙ Владислав 12-2 04 III Тернопіль КДЮСШ-1 35.67 III 248

50 м брас – дівчата 2006 р . н .

№ 7 ВИШНЬОВСЬКА Анастасія 12 – 3 06 III Тернопіль КДЮСШ – 1 46.36 III 257

50 м брас – юнаки 2006 р . н. та молодші

№ 14 ГУСАК Владислав 12 – 4 06 III Тернопіль КДЮСШ – 1 44.13 I юн 214

50 м брас – юнаки 2004 р.н.

№ 19 ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Михайло 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 41.80 III 252

800 м

800 м вільний стиль – дівчата 2007 р.н. та молодші

№ 3 ХРУНИК Ангеліна 12-4 07 III Тернопіль КДЮСШ-1 13:21.06 III 221

Антонишин К.

800 м вільний стиль – юнаки 2006 р.н. та молодші

№ 11 ТАБАЧИНСЬКИЙ Віктор 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 11:36.97 III 272

№ 15 САЛЕГ Абдулазіз 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 13:21.59 179

БИТВА СТАЄРІВ

100 м

100 м батерфляй – юнаки 2006 р.н. та молодші

№ 8 ТАБАЧИНСЬКИЙ Віктор 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:23.82 I юн 209

100 м брас – дівчата 2006 р.н.

№ 9 ВИШНЬОВСЬКА Анастасія 12-3 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:41.94 III 251

100 м брас – дівчата 2005 р.н.

№ 6 БЕДИК Анастасія 12-2 05 II Тернопіль КДЮСШ-1 1:38.68 III 277 Мазур С.

100 м брас – юнаки 2006 р.н. та молодші

№ 15 ГУСАК Владислав 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 1:36.92 I юн 204

50 м

50 м на спині – дівчата 2006 р.н.

№ 2 ПРОТОКОВСЬКА Діана-Марія 12-3 06 II Тернопіль КДЮСШ-1 38.36 II 351 Мазур С.

50 м на спині – юнаки 2006 р.н. та молодші

№ 21 ВЛАСЕНКО Іван 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 43.06 I юн 174

50 м на спині – юнаки 2004 р.н.

№ 5 САЛЕГ Адбурахман 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 33.68 II 363 Антонишин К.

50 м вільний стиль – дівчата 2007 р.н. та молодші

№ 7 ХРУНИК Ангеліна 12-4 07 III Тернопіль КДЮСШ-1 36.44 III 276

№ 12 ІВАСІВ Анжеліка 12-4 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 37.66 III 250

50 м вільний стиль – дівчата 2006 р.н.

№ 18 ВИШНЬОВСЬКА Анастасія 12-3 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 37.41 III 255

50 м вільний стиль – дівчата 2005 р.н.

№ 14 БЕДИК Анастасія 12-2 05 II Тернопіль КДЮСШ-1 33.35 II 360

50 м вільний стиль – юнаки 2006 р.н. та молодші

№ 22 САЛЕГ Абдулазіз 12-4 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 34.43 III 224

50 м вільний стиль – юнаки 2004 р.н.

№ 12 МАЦІЄВСЬКИЙ Владислав 12-2 04 III Тернопіль КДЮСШ-1 29.53 II 355

№ 13 ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Михайло 12-2 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 29.68 II 349

Естафета 4×50 м комбінована змішана – група 4 (дів. 2007 р.н., юн. 2006 р.н.)

№ п/п 5. КДЮСШ-1 12-4 06 Тернопіль 2:42.33 592

Івасів Анжеліка, Гусак Владислав, Табачинський Віктор, Хруник Ангеліна

ДВОБОРСТВО

ДВОБОРСТВО – дівчата 2007 р.н. та молодші

№ 10 ХРУНИК Ангеліна 07 III Тернопіль КДЮСШ-1 557

№ 19 ІВАСІВ Анжеліка 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 473

ДВОБОРСТВО – дівчата 2006 р.н.

№ 10 ПРОТОКОВСЬКА Діана-Марія 06 II Тернопіль КДЮСШ-1 727

№ 28 ВИШНЬОВСЬКА Анастасія 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 512

ДВОБОРСТВО – дівчата 2005 р.н.

№ 21 БЕДИК Анастасія 05 II Тернопіль КДЮСШ-1 705

ДВОБОРСТВО – юнаки 2006 р.н. та молодші

№ 36 ТАБАЧИНСЬКИЙ Віктор 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 485

№ 53 САЛЕГ Абдулазіз 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 427

№ 56 ГУСАК Владислав 06 III Тернопіль КДЮСШ-1 418

№ 78 ВЛАСЕНКО Іван 07 I юн Тернопіль КДЮСШ-1 356 2:14.46

ДВОБОРСТВО – юнаки 2004 р.н.

№ 26 САЛЕГ Адбурахман 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 711

№ 27 ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Михайло 04 II Тернопіль КДЮСШ-1 710

№ 37 МАЦІЄВСЬКИЙ Владислав 04 III Тернопіль КДЮСШ-1 663 1:38.97

КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ

Група 2 (дів. 2005 р.н., юн. 2004 р.н.)

№ 10 КДЮСШ-1 12-2 Тернопіль 2789

Веселовський Михайло, Мацієвський Владислав, Салег Адбурахман,

Бедик Анастасія

Група 3 (дів. 2006 р.н., юн. 2005 р.н.)

№ 17 КДЮСШ-1 12-3 Тернопіль 1239

Вишньовська Анастасія, Протоковська Діана-Марія

Група 4 (дів. 2007 р.н., юн. 2006 р.н.)

№ 6 КДЮСШ-1 12-4 Тернопіль 3554

Гусак Владислав, Салег Абдулазіз, Івасів Анжеліка, Табачинський Віктор, Власенко Іван, Хруник Ангеліна

Головний суддя змагань, суддя національної категорії В. П. Лашко

Головний секретар змагань, суддя І-ї категорії Д. А. Фенога