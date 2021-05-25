Лежав побитий на тротуарі: в Тернополі покалічили чоловіка

У Тернополі постраждав 44-річний чоловік. Його лежачого на тротуарі з розбитим обличчям знайшли очевидці.

Інцидент трапився 24 травня о 2.47год. Бригада швидкої виїжджала на вул. Шептицького на зупинку.

«Зі слів перехожих, які викликали швидку, чоловік лежав побитий на тротуарі. Із забійною раною носа, осадненнями обличчя, закритою черепно-мозковою травмою, у стані алкогольного сп’яніння пацієнта, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт», — інформує генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Чи потерпілого побили, чи він отримав травми через власну необережність наразі невідомо, адже чоловік так і не зміг пояснити що трапилось, бо був п’яним.