16:25 | 25.02.2021
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Новини Тернополя 

Лежав прямо на вулиці: у Тернополі 21-річний хлопець напився і мало не замерз

Irena 0 Views Прокоментуй!

 25 лютого о 00.20 бригада швидкої виїжджала на вул. Куліша, до 21-річного пацієнта.

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння лежав прямо на вулиці, а біля нього були батько й поліція. При огляді у хворого діагностували тремор кінцівок та переохолодження. У стані алкогольного сп’яніння та загального переохолодження пацієнта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у другу міську лікарню.

Повідомив М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

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