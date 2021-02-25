Двоє тернополян потрапили у швидку, послизнувшись на кризі

За 24 лютого, порівняно з 23 лютим, поменшало викликів до пацієнтів з ознаками ковіду. Найбільше, як завжди, викликів до хронічних хворих та на різні критичні стани. Також побільшало викликів на різні нещасні випадки, вуличні й побутові травмування та ДТП.

Так, 24 лютого о 15.11 бригада швидкої виїжджала на вул. Макаренка, до 43-річного пацієнта. Зі слів чоловіка, повертаючись з роботи, він упав біля будинку й зламав ногу. Із закритим переломом правого гомілково-ступневого суглоба травмованого пацієнта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

24 лютого о 12.28 бригада швидкої виїжджала на вул. 15 Квітня, до 31-річної пацієнтки. Жінка на вулиці послизнулася на кризі й упала. Із забоєм правої гомілки, розтягненням зв’язок правого гомілково-ступневого суглоба пацієнтку, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт.

Повідомив М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.