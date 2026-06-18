За місяць на Тернопільщині виявили понад 7,8 тисячі порушень ПДР: шість людей загинули в ДТП

Упродовж травня поліцейські Тернопільської області зафіксували 7816 порушень правил дорожнього руху та склали 243 адміністративні протоколи на водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

За словами правоохоронця, найчастіше водії порушували швидкісний режим, проїжджали на заборонний сигнал світлофора, керували технічно несправними транспортними засобами або сідали за кермо без необхідних документів.

У травні на дорогах Тернопільщини сталося 243 дорожньо-транспортні пригоди. У 60 аваріях люди отримали травми. Загалом шестеро осіб загинули, ще 72 — зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Трагічним прикладом наслідків нехтування правилами дорожнього руху стала смертельна аварія, яка сталася близько 22:00 у місті Почаїв.

За даними поліції, автомобіль Renault Megane зіткнувся з електроскутером. Унаслідок ДТП загинула 16-річна дівчина. 17-річний водій двоколісного транспорту отримав травми та був госпіталізований.

Поліцейські встановили, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Попередній результат огляду показав 2,8 проміле алкоголю в крові. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286¹ Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв не сідати за кермо напідпитку, дотримуватися швидкісного режиму та неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху.