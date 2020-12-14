«Лікарська халатність»: у Тернополі помер відомий гітарист Валерій Ільків

Вчора, 13 грудня, помер відомий тернопільський музикант Валерій Ільків. Знаний тернополянин був гітаристом кавер-команди західної України Gunz Live Band. Друзі та близькі музиканта зазначають, смерть Валерія Ільківа наступила через недбалість медиків Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. За цим фактом поліція порушила кримінальну справу.

Про неналежну допомогу спеціалістів у соцмережі написав політик і спортсмен Ігор Побер. «Є питання до лікарів. Кримінальне провадження відкрите», — підкреслив пан Побер.

Більше подробиць про обставини смерті Валерія Ільківа, які ще належить дослідити правоохоронцям, розповіла відома столична адвокатка Лариса Криворучко. За її словами, медики встановили музикантові хибний діагноз.

«Валерія Ільківа доставили в лікарню швидкої допомоги 09.12. 20, він потребував термінової операції. Лікарі встановили помилковий діагноз, і вирішили не робити екстрену операцію.

Через один день всі внутрішні органи Валерія відмовили, перестали працювати самостійно. В 01 ночі 13. 12. 20 він помер. Лікарська халатність. Порушено кримінальну справу. Тіло вилучено слідчим.

Наразі існує проблема з місцем на кладовищі», — зазначила Лариса Криворучко, яка на прохання батька покійного намагатиметься робити все, щоб винних у смерті Валерія Ільківа встановили та покарали.

ТеНевс