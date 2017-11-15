Московські журналісти приїхали на Тернопільщину захистити свого батюшку? (відео)
На початку року громада первомученика Стефана у селі Котюжини Збаразького району Тернопільської області майже повністю перейшла з УПЦ (МП) до Київського Патріархату. Як говорять у громаді УПЦ КП, із 350 місцевих жителів приблизно 15 залишилися в УПЦ (МП). Із дітьми таких біля 40.
Разом з цим на сайті Української Православної Церкви повідомляється про захоплення храму релігійної громади Української Православної Церкви села. Наголошується, що нібито рейдерське захоплення храму МП при втручанні «Правого сектору» представники «УПЦ КП» здійснили за стандартною схемою. Хоча за словами місцевих жителів, громада давно прагнула, щоб служби були українською мовою. Але священик, батюшка Олександр, покликався на різні причини – то перекладу не мав, то ще щось. Наразі громада УПЦ (МП) служить у церковній хаті біля храму, в якій «прописаний» священик із родиною. Але він живе не в Котюжинах, а в селі Гніздичне. Громада зверталася до священика, аби він знався з реєстрації, але той відмовився. З цього приводу громада звернулася до прокуратури і поліції.
Також з рішенням громади змінити юрисдикцію батюшка Олександр категорично не погодився , який не лише сам відмовився перейти до української церкви, а й найняв штат адвокатів, щоб унеможливити перехід громадян від лона московської церкви. Кажуть, що на захисті батюшки – сільський голова Великих Вікнин (село Котюжини не має власної сільради) Коляда Василь Антонович, який не дає письмового походження на перехід громади з УПЦ Московського патріархату в УПЦ Київського Патріархату, що створює ряд проблем для юридичної реєстрації релігійної громади, а тим самим Коляда відстоює інтереси Кремля…
І ось 10 листопаду в с.Котюжини на запрошення батюшки Олександра Кантицького прибула група промосковських журналістів для зйомки відеосюжету. Як це було, дивіться на відео: