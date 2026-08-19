Масштабна ДТП у Тернополі: на вулиці Оболоня зіткнулися маршрутки, пошкоджено 8 авто

У Тернополі на вулиці Оболоня, поблизу ринку, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією, зіткнулися дві маршрутки. Внаслідок аварії пошкоджено загалом вісім транспортних засобів — два автобуси, два мікроавтобуси та чотири легковики.

Про ДТП повідомив місцевий житель Олег Вітвіцький.

За його словами, удар був дуже сильним — очевидці порівняли звук зі звуком вибуху.

Інформації про кількість постраждалих та обставини аварії наразі немає. На місці події працюють відповідні служби.

Деталі ДТП з’ясовуються.