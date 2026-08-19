Водій переплутав педалі: у Тернополі маршрутка спричинила масову ДТП

На вулиці Оболоня у Тернополі сталася ДТП за участю восьми транспортних засобів. На щастя, ніхто з людей не травмувався.

Як повідомили патрульні, водій маршрутного автобуса Neoplan, знімаючи транспортний засіб із ручного гальма, випадково переплутав педалі та натиснув на газ.

У результаті маршрутка зіткнулася з автобусом Isuzu, який стояв попереду. Після цього за інерцією відбулося зіткнення ще із шістьма припаркованими транспортними засобами.

Загалом у ДТП потрапили 8 транспортних засобів.

Патрульні вилучили у водія Neoplan посвідчення водія та склали на нього адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

У поліції закликають водіїв бути уважними за кермом, адже одна необережна дія може призвести до аварії та пошкодження одразу кількох автомобілів.