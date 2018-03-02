“За останні роки обласна рада зробила чимало в галузі медицини та освіти”, – Віктор Овчарук

Про важливість медичної та освітньої галузі в області, а також про напрацювання у цих сферах розповів голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук у рамках проведення регіонального форуму “Реформи медицини та освіти в житті кожного громадянина. Роль “Самопомочі” в процесі здійснення реформ”.

Голова обласної ради наголосив, що впродовж останніх років на території Тернопілля проводяться масштабні реконструкції як освітніх, так і медичних закладів, впроваджуються електронні системи, відкриваються нові сучасні відділення, закупляється високотехнологічне обладнання. Обласна рада робить усе, аби тернополяни отримували якісні послуги:

– Отримавши мандати довіри у 2015 році, ми поставили собі конкретну мету – поліпшити в краї надання медичних та освітніх послуг, у тому числі й в сільській місцевості. До своїх планів та обіцянок обласна рада ставиться ретельно та відповідально, добре усвідомлюючи, що медицина – це здоров’я громадян, а відтак – їх фізичний стан сьогодні та у майбутньому. В той же час, від освіти залежить, якою буде наша країна вже завтра. У цих двох галузях за останні роки зроблено чимало: в області відкриваються найсучасніші, інноваційні медичні центри, відділення, вводиться електронна медицина; відбувається реконструкція шкіл, провадяться сучасні ремонтні роботи, надається новітнє обладнання, забезпечуються віддалені села шкільними автобусами, працюють освітні програми, програми щодо виховання патріотизму та чимало іншого. Звичайно, активно працювати необхідно і надалі. Обласна рада діє у цьому напрямку, – пояснив Віктор Овчарук.

Загалом у регіональному форумі взяли участь як народні депутати, депутати обласної ради, так і керівники медичних закладів краю, працівники структурних підрозділів ОДА (управління освіти і науки; управління охорони здоров’я), представники громадських організацій, навчальних закладів та працівники ЗМІ.

Також у рамках даного заходу учасники обговорили перспективи та проблемні моменти реформування освіти та медицини.