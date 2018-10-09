Професор з Тернополя отримав Державну премію України

Згідно з Указом Президента України №301/2018 «Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2018 року» завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини ТДМУ, професор Арсен Гудима отримав Державну премію у номінації «Наукові досягнення в галузі освіти» за цикл публікацій «Реформування військово-медичної освіти: теоретико-методологічне обґрунтування і практичне впровадження системи підготовки медичних фахівців для сил оборони та медицини катастроф», – повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

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