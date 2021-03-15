На дорогах Тернопільщини очікують на ожеледицю

Жителів Тернопільщини попереджають про небезпечну ковзанку, яку очікують на автошляхах області найближчими днями.

За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 15-17 березня на дорогах буде ожеледиця. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погоди.

Як повідомили в гідрометцентрі, 15 березня погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Румунією. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, очікують дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень становитиме 3-8 градусів тепла.