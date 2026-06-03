Понад 170 аніматорів здійснили прощу до Зарваниці перед літнім служінням

30 травня відбулася проща Школи християнського аніматора до Марійського духовного центру «Зарваниця». Участь у ній взяли понад 170 аніматорів із п’яти осередків ШХА, а також голови осередків та священники, відповідальні за молодіжне служіння у деканатах Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Проща стала духовним підсумком першого навчального модуля та важливим етапом підготовки до літнього служіння, яке аніматори невдовзі розпочнуть у парафіях та християнських таборах.

Паломництво розпочалося у селі Золотники, звідки учасники вирушили пішою ходою до Зарваниці. Для молоді цей шлях став не лише дорогою до відпустового місця, а й символом спільного духовного зростання після кількох місяців навчання, формаційних зустрічей та практичних занять.

У прощі взяли участь представники всіх п’яти осередків Школи християнського аніматора разом із головою школи о. Олексієм Боднарчуком. Молодь супроводжували священники та керівники осередків, які допомагають аніматорам у формуванні та служінні.

Центральною подією стала Архиєрейська Божественна Літургія у Малій базиліці Зарваницької Матері Божої. Під час проповіді митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор привітав учасників із завершенням першого навчального модуля та наголосив на важливості аніматорського покликання.

Владика підкреслив, що аніматорське служіння полягає не лише в організації заходів чи активностей для дітей, а насамперед у відповідальності за духовний супровід молодого покоління та свідченні християнських цінностей власним життям.

Особливо промовистою стала думка митрополита про те, що сучасні аніматори подібні до учнів Ісуса Христа, які після часу навчання та перебування з Учителем вирушають на власну місію. Для учасників ШХА ця місія реалізовуватиметься під час літніх катехитичних таборів, молодіжних зустрічей та парафіяльних ініціатив по всій архиєпархії.

Після Літургії на молодь чекали спільний обід, інтеграційні активності та неформальне спілкування. Також усі аніматори отримали брендові стікерпаки та шеврони Школи християнського аніматора. Незабаром учасники отримають і спеціальні футболки, які використовуватимуть під час проведення літніх таборів та заходів.

Організатори зазначають, що такі символічні атрибути допомагають молоді відчувати себе частиною великої спільноти, формують відповідальність за спільну справу та зміцнюють єдність між осередками.

Проща до Зарваниці вкотре засвідчила, що Школа християнського аніматора є не лише навчальним проєктом, а середовищем формування молодих християнських лідерів. Понад 170 учасників повернулися додому не лише з новими враженнями, а й з усвідомленням своєї місії — служити дітям та молоді, бути живим свідченням віри та розвивати християнські спільноти у своїх парафіях.