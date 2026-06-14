На масиві «Сонячний» у Тернополі понизять тиск води: перелік вулиць
У понеділок, 16 червня, на частині масиву «Сонячний» у Тернополі вода подаватиметься з пониженим тиском. Причиною є промивка водопровідних мереж.
Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», обмеження діятимуть з 09:00 до 18:00.
З пониженим тиском вода надходитиме до житлових будинків на вулицях:
- Сергія Корольова;
- Романа Купчинського;
- Василя Стуса;
- 15 Квітня.
У комунальному підприємстві також попереджають, що під час промивки водопровідних мереж в окремих мікрорайонах можливе тимчасове погіршення якості води.
Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та завчасно зробити необхідний запас води.