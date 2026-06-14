На масиві «Сонячний» у Тернополі понизять тиск води: перелік вулиць

У понеділок, 16 червня, на частині масиву «Сонячний» у Тернополі вода подаватиметься з пониженим тиском. Причиною є промивка водопровідних мереж.

Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», обмеження діятимуть з 09:00 до 18:00.

З пониженим тиском вода надходитиме до житлових будинків на вулицях:

Сергія Корольова;

Романа Купчинського;

Василя Стуса;

15 Квітня.

У комунальному підприємстві також попереджають, що під час промивки водопровідних мереж в окремих мікрорайонах можливе тимчасове погіршення якості води.

Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та завчасно зробити необхідний запас води.