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Новини Тернополя 

На масиві «Сонячний» у Тернополі понизять тиск води: перелік вулиць

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вода

У понеділок, 16 червня, на частині масиву «Сонячний» у Тернополі вода подаватиметься з пониженим тиском. Причиною є промивка водопровідних мереж.

Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», обмеження діятимуть з 09:00 до 18:00.

З пониженим тиском вода надходитиме до житлових будинків на вулицях:

  • Сергія Корольова;
  • Романа Купчинського;
  • Василя Стуса;
  • 15 Квітня.

У комунальному підприємстві також попереджають, що під час промивки водопровідних мереж в окремих мікрорайонах можливе тимчасове погіршення якості води.

Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та завчасно зробити необхідний запас води.

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