На очах у сина чоловік жорстоко побив дружину

Вчора на вул. Тарнавського тернополянин вчергове побив дружину, але цього разу вона викликала патрульних.

Йому – 41 рік, їй – 33 р.

Про побої свідчить опухле обличчя, особливо постраждало око жінки. На місце події приїхали поліцейські і карета швидкої.



Як виявилося, чоловік бив дружину у присутності 11-літнього сина. У домі цих тернополян дуже брудно і сморід.

Як з’ясували патрульні, подружжя має залежність від спиртного, не виключено, що бійка трапилася саме через пиятику. На дебошира правоохоронці склали адмінпротокол за сімейне насильство.