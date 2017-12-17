На ринку «Аляска-тер» підприємці несуть нічну варту (фото)

На ринку «Аляска-тер» підприємці зорганізувалися та несуть нічну варту.

За словами Олексія Станька, люди бояться, що і завтра їх зустрінуть зачинені ворота.

Адміністрація ринку стверджує, що ринок зачинено та вимагає у підприємців покинути територію. З неофіційних джерел стало відомо, що дану територію готують до житлової забудови – каже Олексій.

Нагадаємо, директор ринку”Аляска-Тер” Юрій Євгенович Ворко вирішив виставити підприємців за браму. Він планує забудувати територію, яку на початку 2000-их років підприємству надали саме під ринок. Конфлікт триває не один рік. Та як зясувалось для Юрія Євгеновича така ситуація виникає не вперше – саме завдяки інвестиційному договору, а також сприянню місцевої влади вдалось заволодіти ласим шматком землі на центральному ринку, – пише Збудовано.

07.09.2010 року Львівським апеляційним господарським судом було прийнято рішення у справі №15/175-3440, яким ТзОВ «Тернопільський міський ринок ЛТД» (ін. 1420504)звільнити незаконно захоплену ним ділянку площею 0.183га. по вул. Живова 9 у м. Тернополі, що прилягає до приринкової території для обслуговування торгових кіосків.

19.05.2011року Тернопільською міською радою прийнято рішення №6/8/40 «Про забезпечення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2 га за адресою вул. Живова комунальному підприємству «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради.

20.06.2011 року Тернопільською міською радою прийнято рішення № 6/9/25 «Про розгляд звернення комунального підприємства «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради, яким скасовано рішення Тернопільської міської ради №6/8/40 від 19.05.2011 року та даним рішенням затверджено КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.1260 га. Для розташування та обслуговування об’єктів торгівлі за адресою вул. Живова».

Комунальному підприємству «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради надано право постійного користування відповідно до державного акту серії ЯЯ №297576.

На земельній ділянці площею 0.126 га. Кадастровий номер 6110100000:12:017:0098 по вул. Живова у м. Тернопіль встановлено 45 тимчасових нестаціонарних споруд підприємців.

КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради в період з 2011 року до даного уклали договори з підприємцями на фактичну оренду земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності на вул. Живова в м.Тернопіль, однак даний договір укладений з порушеннями законодавства України, а саме:

В договорі вказане рішення сесії Тернопільської міської ради №6/8/40 від 19.05.2011 року, яке було скасоване . КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради уклало договори не на оренду земельної ділянки під тимчасову споруду,а на забезпечення комплексного благоустрою ,тобто на прибирання та утримання торгового місця в належному стані. Вартість «прибирання» торгівельного місця становить близько 4500 грн. в місяць. КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради від підприємців за 1 рік отримує близько 2,4 млн. не сплачуючи при цьому земельного податку.

Рішенням виконавчого комітету ТМР від 29.06.2016 р. №562 «Про затвердження результатів конкурсу з вибору інвестора для будівництва ,реконструкції ,реставрації тощо,об’єктів житлового та нежитлового призначення,незавершеного будівництва,інженерно- транспортної інфраструктури міста» затверджено результати конкурсу з вибору інвестора для будівництва та облаштування торгових приміщень на земельній ділянці за адресою :вул.Живова у м.Тернополі,яким переможцем конкурсу визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Спілка підприємців».

05.07.2016 р. виконавчий комітет ТМР та КП «Підприємство матеріально- технічного забезпеченні» ТМР уклали з ТОВ «Спілка підприємців» .Інвестиційний договір за №33 на будівництво та облаштування торгово-офісних приміщень за адресою вул.Живова (далі – Інвестиційний договір ).

Після реалізації Інвестиційного договору та будівництва Тернопільська міська рада не отримує ніяких надходжень ,оскільки ТОВ «Спілка підприємців» приватизує дану земельну ділянку в порядку земельного з-ва.

Умови Інвестиційного договору спрямовані на набуття ТОВ «Спілька підприємців» права на будівництво торгового комплексу по вул. Живова на земельній ділянці,яка є комунальною власністю територіальної громади міста Тернополя і на праві постійного користування належить КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» ТМР та подальше набуття права власності на об’єкт останнім, а не землекористувачем. Результатів інвестиційної діяльності( в результаті якої створюється прибуток(дохід) або досягається соціальний ефект) для інших сторін договору – виконавчого комітету ТМР договір не передбачає.

Відтак не землекористувач , а ТОВ «Спвлка підприємців» після завершення будівництва отримає у власність торговий комплекс по вул. Живова у м. Тернопіль, збудований на земельній ділянці площею 0,126 га. Кадастровий номер 6110100000:12:017:0098, яка є власністю територіальної громади міста Тернополя і право користування якою належить КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради.

За таких обставин інвестиційний договір від 05.07.2016 року,№ 33 на будівництво та облаштування торнгово – офісних приміщень по вул. Живова у м.Тернопіль укладений з порушеннями приписів ст. 1, 2 ЗУ «Про інвестиційну діяльність», ст. 26 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. ст. 124,134 Земельного кодексу України, ст. 215,203 Цивільного кодексу України, ст.207 Господарського кодексу України, що є підставою недійсності названого правочину.

Рішенням ТМР від 19.08.2016 року № 7/11/23 було скасовано рішення виконавчого комітету ТМР від 29.06.2016р. №562 про затвердження результатів конкурсу з вибору інвестора для будівництва та обслуговування торгових приміщень на земельній ділянці за адресою : вул. Живова у м. Тернопіль та визнання переможцем конкурсу ТОВ «Спілка Підприємців»; та зобов’язано Виконавчий комітет ТМР розірвати інвестиційний договір за №33 на будівництво та облаштування торгово-офісних приміщень за адресою : вул. Живова м. Тернопіль, укладеного 05.07.2017року між виконавчим комітетом ТМР, КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» ТМР, ТОВ «Спілка підприємців», або звернутися до суду з про визнанням договору не дійсним.

ТОВ «Спілка підприємців» звернулася з позовом до Тернопільського міськрайонного суду про скасування та визнання незаконним Рішення сесії ТМР від 19.08.2016 року № 7/11/23 (справа №607/9365/16-а) 22.09.16 Тернопільським міськрайонним судом даний позов ТОВ «Спілка підприємців» було задоволено, а рішення сесії ТМР від 19.08.2016 року № 7/11/23 скасовано.

Та попри це будівельні роботи ніхто не припиняв, аж поки інвестиційна угода не була переписана заново….