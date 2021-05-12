На Тернопіллі СБУ викрила нарколабораторію, де синтезували амфетамін

СБУ заблокувала діяльність міжрегіонального організованого угруповання у Тернопільській і Львівській областях, яке займалося виготовленням і збутом психотропів та прекурсорів.

За інформацією Управління СБУ у Тернопільській області, ділки щомісяця реалізовували майже 2 кг «товару» на 700 тис. грн за цінами чорного ринку. Відомо, що наркобізнес організували троє жителів західних регіонів. У власних помешканнях вони облаштували підпільні лабораторії, де синтезували амфетамін. Готову «продукцію» учасники групи збували через власні зв’язки.

Заходи із викриття зловмисників проводило Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.



— Так, під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили: лабораторне обладнання для виготовлення психотропів; амфетамін, пігулки MDMA, гашиш, марихуану і 4 літри забороненої речовини «амальгама»; понад 2 кг фенілнітропропену (прекурсор, що використовується для виготовлення психотропних речовин), — повідомляють в УСБУ в Тернопільській області.



Вилучені предмети і речовини направлено на експертизу. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.