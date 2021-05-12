У селі на Тернопільщині втопився чоловік

Трагічний випадок стався у провідну неділю 9 травня на Теребовлянщині. Втопився 47-річний чоловік.

В неділю, 9 травня на лінію «102» надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги. Жінка розповіла, що на водоймі в селі Кобиловоки під час купання помер чоловік.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Тіло місцевого мешканця 1974 року народження направили для проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці застерігають: основними причинами загибелі людей на воді є купання у нетверезому стані та вибір необладнаних пляжів без рятувальних постів, із необстеженим водолазами дном, де багато водоростей, корчів та валунів.

«П’яні» купання посідають першу сходинку у сумному антирейтингу причин загибелі жителів області. Незважаючи на застереження родичів і друзів, громадяни пірнали у незнайомих місцях та запливали на значну глибину, повідомили в поліції краю.