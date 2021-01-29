На Тернопільщині чорного археолога, який продав скарб за 6 тис євро покарали мізерним штрафом

Збаразький районний суд Тернопільської області виніс вирок за незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову та культурну цінність.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 24 грудня.

У період 2016-2017 років, більш точний час слідством не встановлено, біля села Зарубинці Збаразького району Тернопільської області на ділянці сільськогосподарського призначення чоловік без відповідного дозволу проводив земляні пошуково-археологічні роботи. Громадянин знайшов скарб, фрагменти посуду, а саме: половини великого блюда овальної форми з двома ручками, оформленими у вигляді стилізованого листя із вигравіюваним зображенням риби, шириною 11,3 см., довжиною 45 см.; четвертої частини срібної тарілки (блюда) діаметром близько 47 см., край якої рельєфно прикрашений карбованими перлиноподібними потовщеннями; ложки; ножа; продовгуватого предмету; предмету у вигляді списоподібного леза; кубку з металевою оббивкою руків’я з напівсферичною нижньою частиною та двома місяцеподібними металевими оббивками верхньої частини.

За висновком спеціаліста – Генерального директора Національного музею історії України від 23.11.2020 року, ці предмети становлять набір старовинного декоративного парадного посуду, датуються пізньоримським часом, є надзвичайно рідкісними знахідками в Україні та Європі, а також мають особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність.

Відповідно до закону України «Про охорону культурної спадщини» усі пам’ятки археології є державною власністю.

У разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру під час будь-яких земляних робіт, виконавець робіт повинен зупинити їх та звернутися до органу охорони культурної спадщини, на території якого проводяться роботи. Згодом роботи можуть бути відновлені лише за письмовим дозволом органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень території. Але чоловік, діючи умисно, з корисливих мотивів, розкопки не зупинив і орган охорони культурної спадщини не повідомив, а приховав свою знахідку, щоб не передавати до Музейного фонду України, і перевіз до свого помешкання.

29 листопада 2019 року чоловік розмістив на сайті «auction.vioility.com» фотографії частини знайденого ним скарбу.

На початку грудня 2019 року чоловік продав знахідку. У списку проданого: половина великого блюда овальної форми з двома ручками, оформленими у вигляді стилізованого листя із вигравіюваним зображенням риби; четверта частина срібної тарілки, край якої рельєфно прикрашений карбованими перлиноподібними потовщеннями; ложка; ніж; предмет у вигляді списоподібного леза; кубок та інше. Обвинувачений заробив 6 тисяч євро, що на той момент складало 155 535 грн.

Шукача скарбів викрили і зареєстрували кримінальну справу. Чоловік пішов на угоду з прокурором. Суд призначив узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу – 1700 грн., що становить сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ч.1 ст.193 ККУ передбачено штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт до шести місяців.

Від скарбу залишилися металеві частини прикраси в кількості 13 дрібних предметів і металевий предмет у формі місяця («лунниця»). Їх передано на зберігання до Національного музею історії України.