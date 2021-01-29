Як у тернопільській лікарні стіни “лікують” (фото)

Всім давно відомий вислів, що вдома і стіни лікують. А як щодо того, щоб лікували стіни й в лікарні?!

Завідувач відділенням хірургії №2 (відділення малоінвазивної хірургії) Тернопільської університетської лікарні Сергій Дуць виникла чудова ідея, яка працює вже шість років поспіль. За його ініціативи та підтримки Тернопільської дитячої художньої школи у коридорах відділення облаштували картинну галерею, яка постійно поповнюється роботами творчих вихованців віком від 9 до 15 років . Саме тому кожен відвідувач відділення, медпрацівники та пацієнти можуть надихнутися такою арттерапією та відчути тепло і домашній затишок, а не холод лікарняних стін.

«30 січня – маленький ювілей, – каже Сергій Дуць, – шість років, як у відділенні з’явився виставковий зал. Протягом всього цього часу виставка доповнюється новими картинами з Тернопільської дитячої художньої школи, випускником якої є і я. Дуже приємно, що цю, здавалося б не сумісну з лікарняною практикою, ідею підтримали і сьогодні ми маємо такий натхненний результат. Адже все-таки важливо, коли лікуєш тіло, щоб душа також мала спокій. Бо наш настрій, наші думки та емоції впливають на швидкість одужання. І якщо пацієнт налаштований позитивно, то йому легше відновити сили, і тут якраз доречною є арттерапія ».