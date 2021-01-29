На Тернопільщині планують видобувати газ

ТзОВ «Карпатнадра», що господарює на газових свердловинах у Городоцькому районі Львівщини, хоче розпочати видобуток газу поблизу с. Посухів Бережанського району Тернопільщини. До кінця 2021 року тут планують пробурити першу газову свердловину, повідомив гендиректор команії Андрій Ковач.

Про поклади газу на Бережанщині відомо ще з 1973 року, коли тут проводили геологорозвідувальні роботи. Тоді свердловину законсервували. Науковці припускають, що об’єм газу 50 тис. куб/доба.

У 2020 році ТзОВ «Карпатнадра» уклало договір на оренду земельної ділянки площею 2,4 га у Саранчуківської ОТГ Бережанського району Тернопільщини з 20 серпня 2020 року до 31 грудня 2020 року для проведення георозвідувальних робіт.

Проте, як повідомив «Збручу» Андрій Ковач, роботи не були проведені через побоювання частини мешканців ОТГ щодо екологічних ризиків проєкту.

«Коли люди дізналися, що ми хочемо видобувати газ, то почалися ненаукові припущення: у криницях зникне вода. Спершу ми на зустрічах пояснювали, чому ці побоювання не відповідають дійсності, а потім організували робочу поїздку делегації Саранчуківської СТГ в Городоцький район Львівської області, де поблизу с. Заріччя функціонують газові свердловини ТОВ «Карпатнадра», – повідомив він.

У делегацію ввійшли: староста Мечищівського старостинського округу Василь Сидорович, місцеві активісти Петро Зяя та Юрій Мосьондз, депутат сільської ради Василь Федик, староста Рибниківського старостинського округу Остап Соколовський, староста Котівського старостинського округу Володимир Білик, начальник відділу земельних відносин сільської ради Іван Семенець та голова Саранчуківський ОТГ Володимир Петровський.

«Учасники поїздки ознайомилися з процесом буріння газової свердловини, роботою міні-заводу з підготовки газу, а також з можливими ризиками для навколишнього середовища.

Директор ТОВ «Карпатнадра» Михайло Тримбач розповів про соціальні проєкти, які його підприємство реалізує для територіальних громад, на території яких видобувають газ.

Члени делегації дійшли остаточного висновку про перспективність і необхідність реалізації проєкту з видобування газу на території Саранчуківської ОТГ, що на території Бережанського району», – йдеться у повідомленні на офіційній facebook-сторінці ОТГ.

За словами Андрія Ковача, на сьогодні 80% мешканців ОТГ підтримують проєкт, 20% – ні.

«Проєкт перспективний, щоб почати його, ми намагаємося дійти згоди у всіх питаннях з громадою. Так, щоб не було зайвих емоцій, ми погодилися на зміну земельної ділянки. Зараз очікуємо найближчої сесії ОТГ для виділення в оренду земельної ділянки площею близько 2,5 га. Якщо рішення буде позитивним, то приступатимемо до робіт».

До кінця 2021 року «Карпатнадра» планує збудувати першу свердловину, а загалом за два роки – чотири.