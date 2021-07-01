Наслідки негоди на Тернопільщині

У селі Урожайне Мельниця-Подільської громади Чортківського району поривом вітру, частково зняло покриття з двоповерхової будівлі де знаходиться сільська рада та пошта. Про це розповів голова цієї громади Володимир Боднарчук.

За його словами, це сталося вчора, дах відремонтували, зараз підраховують збитки.

Також вночі знеструмило 73 населених пункти в області, повідомила речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, найбільше – 40 населених пунктів залишилися без світла на Збаражчині. Зараз працівники обленерго відновлюють електропостачання.