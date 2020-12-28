У Тернополі з’явилася нова туристична “родзинка” (фото)
Роботи на дощовому колекторі у парку Шевченка повністю завершені. Останнім етапом було облаштування паркових світильників на габіонах. Про це розповідає Олег Базар у мережі Фейсбук.
Олег підгадує, що півстоліття тому там ще текла річка під назвою “Рудка”, яка впадала в Тернопільське озеро, допоки майже не висохла, а її русло заховали під землю, перетворивши на колектор стічних вод. Тепер частину, що проходить у парку зробили відкритою, як парковий канал. На місці самого з’яднання з водоймою на набережній спорудили арковий місток, по аналогу вже існуючого біля озерця “Чайка”.
- От тільки на жаль, зараз канал повністю сухий, що псує всю естетичну картину. Звичайно, під час сильних злив там йтиме потік на рівні стрімкої гірської річки, але по завершенню дощу він буде припинятись.
Є припущення, що коли рівень води у водосховищі повернуть до проектної норми (його значно понизили на момент будівельних робіт), то кілька сантиметрів води має з’явитися і в канаві, згідно візуальних замірів.
На фото показано, як має виглядати ця “річка” з проточною водою. Тому фото остаточного естетичного результату можна буде зробити тоді, коли вона з’явиться там.