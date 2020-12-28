У Тернополі з’явилася нова туристична “родзинка” (фото)

Роботи на дощовому колекторі у парку Шевченка повністю завершені. Останнім етапом було облаштування паркових світильників на габіонах. Про це розповідає Олег Базар у мережі Фейсбук.

Олег підгадує, що півстоліття тому там ще текла річка під назвою “Рудка”, яка впадала в Тернопільське озеро, допоки майже не висохла, а її русло заховали під землю, перетворивши на колектор стічних вод. Тепер частину, що проходить у парку зробили відкритою, як парковий канал. На місці самого з’яднання з водоймою на набережній спорудили арковий місток, по аналогу вже існуючого біля озерця “Чайка”.