Тернопільщина втратила захисника Володимира Шаповала

Він був Захисником України, який віддано служив своїй державі та стояв на захисті її незалежності.

Зустріч померлого відбудеться сьогодні орієнтовно о 17:00 у Темногайцях (біля фігури у центрі села) .

Чин похорону відбудеться завтра 22 квітня о 13:00.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять померлому.