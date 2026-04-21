Тернопільщина втратила захисника Володимира Шаповала
У лікарні внаслідок важкого захворювання відійшов у вічність військовослужбовець, житель села Темногайці — Володимир Анатолійович ШАПОВАЛ, повідомляють у Великодедеркальській громаді.
Він був Захисником України, який віддано служив своїй державі та стояв на захисті її незалежності.
Зустріч померлого відбудеться сьогодні орієнтовно о 17:00 у Темногайцях (біля фігури у центрі села) .
Чин похорону відбудеться завтра 22 квітня о 13:00.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
Світла пам’ять померлому.