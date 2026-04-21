Триває збір коштів на порятунок чотирирічного тернополянина Лук’яна Снітинського

У хлопчика діагностовано важке рідкісне захворювання – м’язову дистрофію Дюшена, яка невблаганно прогресує та поступово забирає у дитини здатність рухатися, мати звичайне дитинство.

Єдиний шанс зупинити хворобу – ін’єкція інноваційним препаратом «Елевідіс» (Elevidys). Він дає можливість уповільнити розвиток недуги та подарувати дитині час, рух, життя. Але його вартість є непідйомною для родини – це 2 900 000 $ (на сьогодні- це близько 128 млн грн).

Збір коштів триває, і сім’я просить про допомогу всіх, хто має змогу підтримати. Важлива кожна гривня, кожне поширення, кожне добре слово, яке допомагає не дати цій історії залишитися без шансів.

Це не просто збір. Це спільна спроба врятувати дитинство, яке ще тільки починається.

Реквізити:

ПриватБанк 4149 4975 2199 5540 (тато Лук’янчика, СНІТИНСЬКИЙ Віктор Євгенович)

ПриватБанк 5168 7521 3634 8797 (КОНВЕРТ) (мама Лук’янчика, СНІТИНСЬКА Наталія Петрівна)

МоноБанк (БАНКА) (мама Лук’янчика, СНІТИНСЬКА Наталія Петрівна)

Монобанк 4441 1111 2254 7908 (мама Лук’янчика, СНІТИНСЬКА Наталія Петрівна)

PayPal natalisnitynska@gmail.com