У Тернополі встановили неймовірний рекорд відвідуваності на матчі Кубка України

У Тернополі зафіксували один із найвищих показників відвідуваності футбольного матчу — поєдинок Кубка України між чернівецькою «Буковиною» та київським «Динамо» зібрав 14 500 глядачів. Це майже повний стадіон, адже арена вміщує 15 150 осіб, повідомляє UA ФУТБОЛ.

Матч відбувся у Тернополі через те, що стадіон у Чернівцях не відповідає вимогам УПЛ, зокрема через проблеми з освітленням.

Попри статус андердога, «Буковина» продемонструвала гідну гру та мала кілька шансів відзначитися. Однак команду підвела реалізація моментів, а воротар «Динамо» Руслан Нещерет неодноразово рятував свою команду.

Додатковим ударом для чернівецького клубу стала травма захисника Андрія Буська — футболіста каретою швидкої допомоги госпіталізували просто зі стадіону.

Натомість «Динамо» продемонструвало клас і впевнено довело матч до перемоги, забивши три м’ячі. Дублем у складі киян відзначився Пономаренко.

Таким чином, «Динамо» виходить до фіналу Кубка України, а «Буковина» перериває свою тривалу безпрограшну серію, яка налічувала майже 30 матчів.