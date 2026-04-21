Судитимуть винуватця смертельної ДТП, у якій загинули два працівники ДСНС

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянина — винуватця ДТП в обласному центрі, у якій загинули двоє працівників ДСНС. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, 22 лютого близько 3-ї години у м. Тернополі нетверезий водій автомобіля Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

У результаті аварії загинули два працівники Управління ДСНС у Тернопільській області, які їхали в Київ на ротацію.

У крові водія експерти виявили 2,41 проміле алкоголю. Його затримали та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Під час слідства також виявили його причетність до збуту наркотиків у справі про викриття масштабної нарколабораторії на території колишнього агропідприємства у Кременецькому районі. Йому додатково повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України. Розслідування у цій справі ще триває.