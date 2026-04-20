На війні внаслідок підриву загинув захисник Володимир Чіп з Тернопільщини

Загинув ЧІП ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 28.07.1981 р.н. житель села Ратищі.

Віддав своє життя Герой Володимир, 12 квітня 2026 р. внаслідок підриву на міні поблизу н.п. Рай – Олександрівка Донецької області. Повідомляє Голова Залозецької селищної ради Андрій Нога.

Ще одна родина залишилася без батька, чоловіка…

Ще одна рана на тілі нашої землі, яка ніколи не загоїться….

Важко підібрати слова, щоб втішити рідних.

Ми пам’ятаємо.

Ми сумуємо.

Ми схиляємо голови.

Герої не вмирають, доки ми про них пам’ятаємо!

Слава Україні!

Героям слава!

Поділіться:









