На Чортківщині піротехніки знищили старий артснаряд

В селі Осівці на звичайному полі піротехніки ДСНС вилучили боєприпас часів Другої світової війни. Артилерійський снаряд калібром 76 мм міг наробити лиха, але наші піротехніки спрацювали професійно. Фахівці вилучили небезпечну знахідку та знешкодили її контрольованим підривом у безпечному місці.

Ми нагадуємо: старі снаряди не втрачають своєї смертоносної сили навіть через десятиліття в землі.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет?

Зупиніться! Жодних зайвих рухів поруч із предметом.

Не чіпайте! Не намагайтеся його перенести, розбити чи кинути у вогонь.

Попередьте інших! Відведіть людей подалі від небезпечної зони.

Дзвоніть 101 або 102! Тільки фахівці знають, як приборкати «відлуння війни».

Ваша пильність — це ваша безпека.