Для збільшення доходів місцевих бюджетів необхідна більш принципова позиція органів тернопільського місцевого самоврядування

Актуальні питання залучення наявних резервів додаткових надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів, вирішення проблем легалізації землі та заробітної плати обговорили нещодавно у Чорткові під час робочої наради начальника Головного управління ДФС в області Ігоря Комендата, голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни та керівництва Чортківського, Борщівського, Гусятинського та Заліщицького районів.

«Завершився п’ятий місяць бюджетного процесу, і це досить тривалий період часу, щоб оцінити поточний стан роботи наповнення бюджетів, проаналізувати його та визначитись з основними завданнями на друге півріччя, – під час виступу зазначив Ігор Комендат. – Цьогоріч у Чортківській ОДПІ спостерігаються найвищі темпи росту дохідної частини місцевих бюджетів (152,7%) при середньообласному показнику 141,3%. Щодо загальної суми доходів місцевих бюджетів Чортківського, Борщівського, Гусятинського та Заліщицького районів, то за січень-травень поточного року вона перетнула позначку у 165 мільйонів гривень».

Високі темпи збільшення надходжень й податку на доходи фізичних осіб – 102,1 млн гривень, що значно перевищує середньообласний показник – 159,7%. За словами очільника фіскального відомства, вони зумовлені зростанням фонду оплати праці майже удвічі.

Незважаючи на появу позитивних тенденцій на ринку праці, відсоток офіційно працевлаштованого населення свідчить, що тіньовий сектор продовжує існувати. Загалом по районах Чортківської ОДПІ із 131 тисячі працездатного населення офіційно отримують заробітну плату менше сорока тисяч мешканців цих районів. Якщо врахувати безробітних та трудову еміграцію, то відсоток не працевлаштованого населення становить 43%.

Одним із найважливіших питань, без якого не може бути й мови про максимальне освоєння податкової бази, є затвердження місцевими радами оптимальних ставок податків. Найбільш гостро під час наради звучало питання ставки земельного податку за земельні ділянки, сільськогосподарські угіддя (рілля, сіножаті, пасовища).

Сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад порекомендували переглянути рішення про встановлення місцевих податків і зборів в частині плати за землю, адже у декількох громадах ставки земельного податку за земельні ділянки критично низькі – менше 0,3%.

Підсумовуючи нараду, голова Тернопільської ОДА Степан Барна підтримав керівника фіскальної служби області і зазначив, що на сьогодні законодавчо створені всі передумови для збільшення доходів місцевих бюджетів, необхідна лише більш принципова позиція органів місцевого самоврядування.

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