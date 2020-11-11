На Тернопільщині перекривають дорогу міжнародного значення: як об’їхати проблемну ділянку?
У зв’язку з початком капітального ремонту мосту у селі Струсів, рух транспорту через відрізок автошляху Н-18 Івано-Франківськ Бучач Тернопіль у Теребовлянському районі буде обмежено.
⚡️ Сьогодні одна з балок штучної споруди над рікою дала тріщину. Аби запобігти руйнуванню мосту, з 11 листопада перекривають 10-кілометровий відрізок від селища Дружба до Дарахівського перехрестя.
Підрядник у терміновому порядку розпочне роботи на мості, щойно отримає дозвіл ДАБІ.
🚘🚛 Служба автомобільних доріг у Тернопільській області разом з поліцією розробила схему об’їзду ділянки.
Альтернативними шляхами є:
М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;
Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів;
М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка;
Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач;
Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала Подільська.