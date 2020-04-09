На Тернопільщині підтвердили ще один випадок COVID-19
+1 ПІДТВЕРДЖЕНИЙ ВИПАДОК COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10:00 9 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 169 ХВОРИХ
ℹ️Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 9 квітня на Тернопільщині 169 випадків COVID-19, 3 – летальних.
🔹112 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
🔹18 – жителі Заліщицького району (1– летальний)
🔹13 – жителі Козівського району (1 – летальний)
🔹9 – жителі міста Тернополя
🔹7 – жителі Кременецького району
🔹4 – жителі Бучацького району
🔹3 – жителі Підгаєцького району
🔹1 – житель Тернопільського району
🔹1 – житель Бережанського району
🔹1- житель Зборівського району
🔹 В Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки