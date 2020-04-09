На Тернопільщині підтвердили ще один випадок COVID-19

+1 ПІДТВЕРДЖЕНИЙ ВИПАДОК COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10:00 9 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 169 ХВОРИХ

ℹ️Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 9 квітня на Тернопільщині 169 випадків COVID-19, 3 – летальних.

🔹112 – жителі Монастириського району (1 – летальний)

🔹18 – жителі Заліщицького району (1– летальний)

🔹13 – жителі Козівського району (1 – летальний)

🔹9 – жителі міста Тернополя

🔹7 – жителі Кременецького району

🔹4 – жителі Бучацького району

🔹3 – жителі Підгаєцького району

🔹1 – житель Тернопільського району

🔹1 – житель Бережанського району

🔹1- житель Зборівського району

🔹 В Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки

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