На Тернопільщині посеред дороги загорілася вантажівка з цукром

25 вересня 2023 року, на автодорозі Кременець – Тернопіль о 14:29 виникла пожежа причепи вантажного автомобіля (причіп завантажений цукром).

Для ліквідації наслідків події залучено черговий караул у складі одного відділення 5 державної пожежно-рятувальної частини м. Кременець.

О 14:52 пожежу успішно ліквідовано. Врятовано причіп вантажного автомобіля, та 13 тон цукру. Ніхто з людей не постраждав. Причина пожежі та збитки встановлюються.