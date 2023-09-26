Рятуючи банківські картки від зламу, чоловік втратив 63 тисячі

З двох банківських рахунків невідомі зняли усі кошти жителя Тернопільської області. Чоловік поспілкувався із незнайомцем і втратив 63 тисячі гривень.

За словами потерпілого, до нього 22 вересня зателефонувала невідома особа і представилася працівником служби безпеки банку. Він запевнив власника електронних гаманців в тому, що з його рахунків намагаються зняти гроші. Аби цього не трапилося, потрібно убезпечити картки.

Житель області виконав усі рекомендації “додзвонювача”, продиктував цифри зі смс-повідомлень і як наслідок – втратив усе.

Про шахрайство чоловік повідомив у поліцію. За словами слідчих, номери, з яких телефонували потерпілому, вже неодноразово фігурували в заявах українців про те, що з них телефонують шахраї.

При перевірці телефону 0443632648 правоохоронці виявили 6 аналогічних злочинів, а з номером 0443630133 зв’язано уже 71 шахрайство. Оперативники встановлюють, кому належать дані номери.