В італійському місті Віченца автомобіль збив на смерть 48-річну тернополянку
20 квітня в італійському місті Віченца автомобіль збив на смерть 48-річну тернополянку Людмилу Гнатишин. Трагедія сталася на вулиці Ragazzi dell 99, поблизу хлібного магазину.
Українські заробітчани розповідають, що наша землячка переходила дорогу через пішохідний перехід, одне авто її пропустило, а інше несподівано виїхало і… Смерть настала миттєво. Кажуть, що та ділянка дороги дуже небезпечна, там часто стаються аварії.
— Минулої суботи, 22 квітня, відбулася панахида за упокій душі Людмили, прийшло дуже багато українців. Церква Сан. Джузеппе у Віченці була переповнена. Ми зналися з Людою багато років. У моїй пам’яті вона залишиться надзвичайно світлою, доброю, порядною, з чарівною усмішкою. Досі не можу повірити в те, що сталося.., — розповіла зі сльозами подруга загиблої Марія Багрій, яка теж родом із Тернопільщини. — Люда жила заради єдиного сина, чекала на його одруження, мріяла про онуків, але все обірвалося в одну мить…
Як вдалося дізнатися “НОВІЙ…”, пані Людмила перебувала на заробітках близько двадцяти років. У Тернополі її родина мешкає на вулиці Коновальця. Пані Людмила свого часу навчалася у Кременецькому педучилищі, працювала вихователем у дитсадку. Сама виховувала сина Володимира. Після трагедії син поїхав до Італії, аби доправити тіло матері на Батьківщину. Мати загиблої, брат та рідні вкрай прибиті горем, адже втратили таку дорогу їм людину…
НОВА Тернопільська газета