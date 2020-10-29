На Тернопільщині у стодолі мати знайшла мертвого сина

28 жовтня о 4.30 бригада швидкої виїжджала у с. Старий Скалат, де уже не змогла надати допомогу 22-річному пацієнтові.

Мати знайшла сина повішаним у стодолі й зателефонувала на швидку. Зі слів жінки, її син мав психічні розлади й лікувався у психоневрологічній лікарні. Прибувши на місце події, медики швидкої констатували біологічну смерть, що настала до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.

Повідомив М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.