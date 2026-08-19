На Тернопільщині відбудеться щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»
29 серпня, у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, по всій країні відбудеться щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».
Уже 9 рік поспіль ця ініціатива об’єднує тисячі людей в Україні та за її межами, які прагнуть вшанувати пам’ять полеглих Захисників і Захисниць.
У Тернополі забіг розпочнеться 29 серпня об 11:00, реєстрація – з 9:30.
Учасники зможуть обрати одну з трьох дистанцій: 2, 5 або 10 кілометрів. За традицією кожен бігтиме на честь одного із полеглих Героїв України — це може бути рідна людина, друг, знайомий чи військовослужбовець, пам’ять про якого ви хочете вшанувати.
Важливо: учасникам не потрібно нічого друкувати самостійно. Перед стартом кожному буде надано спеціальний номерок, на якому можна буде власноруч вписати ім’я свого Героя.
Реєстрація вже триває і завершиться 28 серпня. Після успішної реєстрації учасники отримають інформацію про точне місце проведення заходу.
Запрошуємо жителів Тернопільщини долучитися до забігу разом із рідними, друзями, колегами та колективами.
29 серпня разом вшануймо наших Героїв. Адже Герої не вмирають, доки ми їх пам’ятаємо .