На Тернопільщині відбудеться щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»

29 серпня, у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, по всій країні відбудеться щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

Уже 9 рік поспіль ця ініціатива об’єднує тисячі людей в Україні та за її межами, які прагнуть вшанувати пам’ять полеглих Захисників і Захисниць.

Уже 9 рік поспіль ця ініціатива об’єднує тисячі людей в Україні та за її межами, які прагнуть вшанувати пам’ять полеглих Захисників і Захисниць.