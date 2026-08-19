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На Тернопільщині відбудеться щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»

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29 серпня, у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, по всій країні відбудеться щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

 
Уже 9 рік поспіль ця ініціатива об’єднує тисячі людей в Україні та за її межами, які прагнуть вшанувати пам’ять полеглих Захисників і Захисниць.
 
⌚У Тернополі забіг розпочнеться 29 серпня об 11:00, реєстрація – з 9:30.
 
Учасники зможуть обрати одну з трьох дистанцій: 2, 5 або 10 кілометрів. За традицією кожен бігтиме на честь одного із полеглих Героїв України — це може бути рідна людина, друг, знайомий чи військовослужбовець, пам’ять про якого ви хочете вшанувати.
 
❗Важливо: учасникам не потрібно нічого друкувати самостійно. Перед стартом кожному буде надано спеціальний номерок, на якому можна буде власноруч вписати ім’я свого Героя.
 
📑Реєстрація вже триває і завершиться 28 серпня. Після успішної реєстрації учасники отримають інформацію про точне місце проведення заходу.
 
👉 Посилання для реєстрації: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdun7…/viewform
 
Запрошуємо жителів Тернопільщини долучитися до забігу разом із рідними, друзями, колегами та колективами.
 
29 серпня разом вшануймо наших Героїв. Адже Герої не вмирають, доки ми їх пам’ятаємо 🇺🇦.

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