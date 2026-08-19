На Тернопільщині чоловік ловив рибу п’ятьма забороненими ятерами

На Тернопільщині під час рейду у Збручанському гідрологічному заказнику виявили чоловіка, який перебував на човні із незаконними знаряддями лову.

Державні інспектори спільно з працівниками сектору водної поліції виявили у нього п’ять ятерів — заборонених знарядь для вилову риби.

Усі заборонені знаряддя вилучили у встановленому законодавством порядку. На порушника склали адміністративні матеріали, які готують для передачі на розгляд Підволочиського районного суду.

Рейдові заходи на водоймах Тернопільщини тривають. Інспектори перевіряють дотримання правил рибальства та природоохоронного законодавства.

Окремо в Державній екологічній інспекції нагадали про сезонну заборону на вилов річкових раків.

На всіх рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області з 15 серпня до 30 вересня 2026 року включно заборонено ловити раків.

За незаконно добутого рака передбачено відшкодування збитків у розмірі 3332 гривні.

Громадян закликають не використовувати заборонені знаряддя лову та дотримуватися вимог природоохоронного законодавства.