На Тернопільщині внаслідок ДТП троє людей опинились в лікарні

Минулої доби на Тернопільщині трапились дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких троє осіб отримали численні травми.

Перша аварія сталась близько 12.00 години 15січня, на автодорозі М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу с. Ліски Збаразького району. Там відбулось зіткнення вантажівок «МАN» та «КАМАЗ». Внаслідок цього сильно постраждав 29-річний водій «МАN», який є жителем м. Київ. Потерпілого з діагнозом «Забійно-рвана рана правої половини обличчя, закритий перелом правого плеча» забрала “швидка”.

Близько 18.00 год. в с. Смиківці Тернопільського району не розминулись автомобілі «Citroen Berlingo» та «Daewoo Sens». Водіїв цих автомобілів з численними травмами госпіталізовано в лікарні Тернополя.